У хімічній промисловості втрачено вісім тисяч робочих місць за останні чотири роки

Союз хіміків України та Профспілка працівників хімічної галузі оприлюднили статистику, згідно з якою за останні 4 роки на українських хімічних підприємствах було скорочено 8 тисяч робочих місць, повідомляють «Українські Новини».

Згідно із заявою, на українських заводах-виробниках мінеральних добрив з 2016 по 2020 рік кількість робочих місць скоротилася з 27,4 тис. до 19,2 тис., що становить близько 30% від усіх робочих місць в галузі.

Серед факторів, які сприяють масовому скороченню в українському хімпромі, представники галузі виділяють наступні: безпрецедентне зростання цін на електроенергію, в результаті чого її вартість в Україні стала однією з найвищих в Європі, повне відкриття українського ринку для імпорту мінеральних добрив і відмова Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) вводити захисні заходи, а також зростання ціни на природний газ.

Згідно із заявою, імпортні добрива за останні кілька років заполонили український ринок. Як результат - чисельність персоналу на підприємствах скоротилася майже на 30%.

«В той час, як потреба українського АПК в мінеральних добривах постійно зростає, вітчизняна галузь з виробництва добрив продовжує стагнувати і втрачати робочі місця. Це ненормальна ситуація, яка повинна дати сигнал і уряду, і Офісу Президента України, що необхідно діяти», - заявив глава Центральної Ради Профспілок працівників хімічних та нафтохімічних галузей Микола Мицько.

За його словами, якщо Кабінет міністрів України не виробить адекватні заходи реагування на ситуацію, тенденція скорочення робочих місць в галузі продовжиться в 2021 році, аж до повної зупинки деяких виробництв.

Автори заяви підкреслюють, що велика частина імпортних добрив, що поставляються в Україну, як і раніше має російське походження, незважаючи на те, що з 2019 року добрива з РФ знаходяться під санкціями Кабінету міністрів України.

«Російські хімічні корпорації швидко знайшли спосіб обійти ембарго на ввезення мінеральних добрив в Україну. Вони налагодили різні форми кооперації з іншими країнами, ввезення продукції з яких в Україну не обмежений. Якщо Кабінет міністрів України не почне діяти і приймати потрібні рішення, ми будемо продовжувати втрачати робочі місця», - зазначає президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

Глава Союзу хіміків України підкреслив, що хімічні підприємства працюють в ситуації, коли ціни на електроенергію встановлюються монопольно, а внутрішній ринок повністю відкритий для імпорту мінеральних добрив навіть з тих країн, які обґрунтовано підозрювалися в реалізації спільних з російськими виробниками торгових ланцюжків для обходу обмежень і санкцій Кабміну.

У заяві говориться, що в травні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України завершило два спецрозслідування щодо імпорту азотних і комплексних мінеральних добрив. Міністерство дійшло висновків, що введення обмежувальних заходів щодо імпорту добрив з цілого ряду країн є необхідним заходом для усунення дисбалансів на внутрішньому ринку і захисту національного виробника. Проте, в червні 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла протилежне рішення, відмовившись вводити захисні заходи і залишивши український ринок повністю відкритим для імпорту.

«Зараз рішення МКМТ не вводити квоти оскаржено в суді. Судове засідання відбудеться в січні 2021 року. Можна з упевненістю сказати, що якщо квоти не будуть впроваджені, уникнути подальших масових скорочень в хімічній індустрії не вдасться. Тим більше, що з ростом цін на газ буде рости і імпорт. Імпорт - це завжди знищення робочих місць», - говорить Олексій Голубов.