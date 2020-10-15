Червневе рішення МКМТ щодо імпорту мінеральних добрив суперечить висновкам розслідувань Мінекономіки, - ЗМІ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дійшло висновку, що спеціальні заходи щодо імпорту мінеральних добрив є необхідними. Згідно з інформацією MIND.ua, про це свідчать документи, що опинилися у розпорядженні видання ZN.UA.

Згідно з даними видання, в розсекреченому звіті Мінекономіки зазначається, що у разі незастосування спеціальних заходів щодо імпорту мінеральних добрив існує загроза банкрутства вітчизняних підприємств та знищення галузі виробництва мінеральних добрив в Україні. У разі реалізації цього сценарію споживачі товару будуть поставлені в залежність від імпортної продукції.

Видання також наводить витяги зі звіту, з яких випливає, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення, яке суперечить національним інтересам та завдає шкоди національному товаровиробнику.

Комісія проігнорувала основні висновки та рекомендації відомства при ухваленні рішення про обмежувальні заходи на імпорт мінеральних добрив та прийняла рішення на користь іноземних виробників.

У звіті повідомляється, що обсяги імпорту відносно загального виробництва товару в Україні на період розслідуванні становили колосальні показники від 739,2% до 2551,85%. У період розслідування частка національного виробника на внутрішньому ринку України не перевищувала 11,59%, а рівень завантаження виробничих потужностей не перевищував 37,47%.

Сукупна оцінка наведених факторів дає підстави для висновку щодо наявності факту негативного впливу імпорту на стан національної галузі.

Згідно з даними видання, у підсумку головними вигодоотримувачами рішення МКМТ про припинення розслідування без введення обмежувальних заходів стали російські виробники добрив.

Російські компанії навчилися обходити санкції України. У хід йдуть різні форми кооперації, які вони налагодили з країнами, з якими ми традиційно відкрито і вільно торгуємо.

Не випадково серед зацікавлених сторін спецрозслідувань Мінекономіки раптом опинилися і російські гіганти «Уралхім», «Єврохім» і навіть Російська асоціація виробників добрив. Саме ці гравці виявилися серед головних опонентів будь-яких обмежувальних заходів, які могла б запровадити МКМТ, але не запровадила.

22 червня МКМТ прийняла рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах та введенні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: «застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України».

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України вело два спеціальних розслідування щодо імпорту мінеральних добрив в Україні з серпня 2019 року по червень 2020 року.