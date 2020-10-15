"Укравтодор" розірвав контракт з китайським підрядником Sinohydro Corporation Limited, який мав реконструювати 22 км дороги М-06 на обході Житомира.

Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

Фото: Укравтодор

За контрактом компанія зобов’язалася реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року. Реконструкція проводиться в рамках проєкту Укравтодору, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) - "Пан’європейські коридори»/Європейські дороги України II".

Відповідно до останньої програми робіт (від 25 травня 2020 року) станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав би скласти близько 80%. Натомість фактичне виконання становить 49,17%. З них велика частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання, зауважують в "Укравтодорі".

"Серед конкретних прикладів робочого браку - руйнуванням цементобетонного покриття на ділянці. За висновками компанії технагляду «IRD ENGINEERING S.R.L.», руйнування виникли внаслідок недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. Технагляд виявив також інші порушення, які стосуються влаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних споруд тощо", - сказано в повідомленні.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Це вже третій контракт, який провалила компанія з Китаю.

У грудні 2018 року було розірвано договір з китайським підрядником Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd вартістю 57,3 млн на капремонт автомобільної дороги М-03 на лінійних ділянках від Лубен до Полтави (210-333 км).

У червні 2019-го "Укравтодор" розірвав контракт з тим самим підрядником на дорозі М-12. За півтора року китайці виконали тільки 1% робіт.