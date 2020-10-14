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Китай вимагає не використовувати слово "Чингісхан" на виставці Чингісхана у Франції

Музей вирішив відтермінувати відкриття експозиції. 

Китай вимагає не використовувати слово "Чингісхан" на виставці Чингісхана у Франції
Статуя Чингісхана
Фото: worldofaphorism

У Франції музей відклав виставку, прсвячену монгольскому імператору Чингісхану, посилаючись на втручання уряду КНР та його спробу переписати історію.

Музей історії Шато де герцогів Бретонських у місті Нант повідомив про відтермінування експозиції. Директор музею пояснив це рішення "науковими та етичними цінностями", пише The Guardian.

Зазначається, що Китай вимагає прибрати вживання у межах виставки слів "Чингісхан", "імперія", "монгол". Вони також вимагають контролю над змістом брошюр та карт виставки.

Суперечка відбулася на фоні посилення китайським урядом дискримінації етнічних монголів, які проживать у північній провінції Внутрішня Монголія.

Експозиція була запланована спільно з Музеєм Внутрішньої Монголії у Хух-Хото, Китай. Проте Нантський музей заявив про напружену ситуацію, коли Китайське бюро культурної спадщини почало вимагати від музею змін до плану, включно з "елементами упередженого переписування монгольської культури на користь нової національної історії".

Нагадаємо, що Китай та Монголія воювали упродовж багатьох сторіч. Велика китайська стіна була побудована саме для оборони від монголів. Монголія почала наступ на територію Китаю за часів правління Чингісхана.

Сторіччя територіальних суперечок закінчилися проголошенням Монгольскої народної республіки у 1924 році. Дипломатичні стосунки між нею та Китаєм були встановлені в 1949 році. Цього ж року на території КНР був створений автономний район Внутрішня Монголія. Він охоплює 12% території Китаю.

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