Число хворих на ковід у США наближається до 8 млн

У світі станом на ранок 12 жовтня зафіксовано 37 749 974 випадки коронавірусу. 1 081 453 хворих на COVID-19 померли, 28 360 305 одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільше хворих на коронавірус виявили у США - 7 991 998. Друге місце за кількістю COVID-10 посідає Індія з 7 120 538, третє - Бразилія з 5 094 979 хворими на коронавірус. Понад мільйон інфікованих - 1 298 718 - зафіксовано в Росії, 911 316 - у Колумбії.

Україна продовжує займати 25 позицію у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу.

Найбільше жертв ковіду нині у США (219 695), Бразилії (150 506) та Індії (109 184).

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, у Франції за добу коронавірус виявили в майже 27 тис. осіб. Це найвищий показник з початку епідемії. Франція перебуває на третьому місці у Європі після Росії та Іспанії за кількістю заражень коронавірусом.