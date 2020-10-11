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В Білорусі силовики на акціях протесту затримали сотні людей, серед них - десятки журналістів

За даними правозахисників, більшість людей затримані в Мінську. Значну групу серед них представляють журналісти.

В Білорусі силовики на акціях протесту затримали сотні людей, серед них - десятки журналістів
Постраждалий під час акцій 11 жовтня
Фото: tut.by

Кількість людей, затриманих під час недільного Маршу гордості в Мінську та інших містах Білорусі 11 жовтня, станом на 19:30 складає 276 осіб. Наразі цей список доповнюється. Про це свідчать дані на сайті правозахисного центру "Вясна".

За даними правозахисників, більшість людей затримані в Мінську. Значну групу серед них представляють журналісти.

За даними Білоруської асоціації журналістів, серед затриманих - не менше 30 журналістів. Всі вони працювали в синіх розпізнавальних жилетах преси. Серед них є представники білоруських та російських ЗМІ.

"Силовики затримували журналістів до того, як люди зібралися на вулицях", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич агентству "Інтерфакс-Захід" повідомила про затримання "кількох десятків людей”.

"Кілька десятків людей доставлені до територіальних управлінь внутрішніх справ для подальшого розгляду", - сказала Ганусевич.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

У Мінську сьогодні відбулась чергова акція протесту. Силовики почали затримувати учасників Маршу гордості. Перші затримання почалися біля кінотеатру Москва, на проспекті Переможців, біля Палацу спорту та стели "Мінськ - місто герой".

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