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Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа

Вірменія звинувачення відкидає.

Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа
Руйнування в азербайджанському місті Гянджа, 6 жовтня 2020 року
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що місто Гянджа зазнало ракетного обстрілу з території Вірменії, п’ятеро людей загинули, близько 30 постраждали. Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбук

"ВС Вірменії обстріляли друге за величиною місто Азербайджану Гянджа. У результаті ракетного обстрілу загинули п'ять мирних жителів, 28 людей отримали поранення, були серйозно пошкоджені численні об'єкти цивільної інфраструктури", - сказано у повідомленні.

За інформацією МНС Азербайджану, одна з ракет потрапила в багатоквартирний житловий будинок, який в результаті був повністю зруйнований, під завалами залишилися жителі.

Водночас речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці відкинула звинувачення Азербайджану і заявила, що Єреван дотримується досягнутих у Москві домовленостей про режим припинення вогню.

"Згадані претензії абсолютно помилкові і не мають ніякого відношення до реальності", - написала Степанян.

Напередодні, у суботу ввечері, у Нагірному Карабаху та Вірменії заявили, що столиця невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерт зазнала обстрілу з боку Азербайджану попри встановлене 10 жовтня перемир'я. 

Міноборони Азербайджану звинувачувало Вірменію в обстрілі азербайджанського міста Тертер.

Нагадаємо, у ніч на суботу на переговорах в Москві за участю міністрів закордонних справ Азербайджану, Вірменії та РФ була досягнута домовленість про оголошення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня. Менш ніж через годину після вступу в силу угоди Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в порушенні перемир'я.

Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.

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