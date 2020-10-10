Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир’я, яке мало початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня, у Нагірному Карабаху.

Про це повідомили у міністерствах оборони обох країн.

Вірменія заявила, що азербайджанські війська проігнорували перемир'я і відкрили вогонь о 12:05 по ділянці Караханбейлі. Також у відомстві додали, що війська невизнаної Нагірно-Карабаської республіки намагаються припинити дії противника.

Натомість Міноборони Азербайджану інформує, що противник обстрілює Тертерський та Агдамський райони країни. У Міністерстві оборони Вірменії це заперечили.

Нагадаємо, сторони домовились про припинення вогню за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, перемир'я мало бути встановлено для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництві міжнародного Червоного Хреста.

Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.