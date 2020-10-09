Кабмін затвердив безвіз ще з однією країною Карибського басейну

Проєктом Угоди передбачається запровадження безвізового режиму для громадян двох країн строком до 90 днів упродовж 180 днів.

Уряд схвалив проєкт Угоди про взаємне скасування візових вимог між Кабінетом міністрів України та урядом Сент-Вінсента і Гренадін - острівної держави в Карибському морі.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду 9 жовтня, передає "Укрінформ".

"Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича підписати зазначену Угоду", – йдеться в документі.

Проєктом Угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Сент-Вінсента і Гренадін строком до 90 днів упродовж 180 днів.

Сент-Вінсент і Гренадіни - незалежна держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадіни, а також рифів Тобаго.

Нагадаємо, 19 лютого Кабінет Міністрів затвердив Договір про безвізовий режим між урядами України і Гренади.