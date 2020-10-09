Кабмін затвердив безвіз ще з однією країною Карибського басейну

Уряд схвалив проєкт Угоди про взаємне скасування візових вимог між Кабінетом міністрів України та урядом Сент-Вінсента і Гренадін - острівної держави в Карибському морі.
Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду 9 жовтня, передає "Укрінформ".
"Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича підписати зазначену Угоду", – йдеться в документі.
Проєктом Угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Сент-Вінсента і Гренадін строком до 90 днів упродовж 180 днів.
Сент-Вінсент і Гренадіни - незалежна держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадіни, а також рифів Тобаго.
Нагадаємо, 19 лютого Кабінет Міністрів затвердив Договір про безвізовий режим між урядами України і Гренади.