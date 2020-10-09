У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
ГоловнаСвіт

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН

У 2019 WFP надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах.

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН
Фото: dailycomedy.com

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомив Нобелівський комітет у Тwitter.

Зазначаєтся, що The World Food Programme - є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка займається боротьбою з голодом та сприяє продовольчій безпеці. У 2019 WFP надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах.

Нагадаємо, торік лауреатом Нобелівської премії миру став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був удостоєний премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали конголезький гінеколог Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Премія була присуджена за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.

У вересні член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді надіслав листа до Нобелівського комітету, у якому зазначив, що Нобелівської преміх миру вартий президент США Дональд Трамп - за внесок у вирішення тривалих конфліктів. Він повідомив, що адміністрація Трампа, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ. У 2018 році Тібрінг-Гедді уже висував кандидатуру Трампа на цю номінацію, але тоді Трамп її не отримав.

Ппротивника Трампа на виборах - демократа Джо Байдена - також номінували на премію миру - це зробив депутат британського парламенту лейборист Кріс Брайант.

17 вересня професор американського університету Ратгерса Сергій Єрофєєв повідомив, що на Нобелівську премію миру висунули російського політика Олексія Навального.

24 вересня також повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також