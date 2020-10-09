Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН

У 2019 WFP надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах.

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомив Нобелівський комітет у Тwitter.

Зазначаєтся, що The World Food Programme - є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка займається боротьбою з голодом та сприяє продовольчій безпеці. У 2019 WFP надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах.

Нагадаємо, торік лауреатом Нобелівської премії миру став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був удостоєний премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали конголезький гінеколог Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Премія була присуджена за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.

У вересні член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді надіслав листа до Нобелівського комітету, у якому зазначив, що Нобелівської преміх миру вартий президент США Дональд Трамп - за внесок у вирішення тривалих конфліктів. Він повідомив, що адміністрація Трампа, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ. У 2018 році Тібрінг-Гедді уже висував кандидатуру Трампа на цю номінацію, але тоді Трамп її не отримав.

Ппротивника Трампа на виборах - демократа Джо Байдена - також номінували на премію миру - це зробив депутат британського парламенту лейборист Кріс Брайант.

17 вересня професор американського університету Ратгерса Сергій Єрофєєв повідомив, що на Нобелівську премію миру висунули російського політика Олексія Навального.

24 вересня також повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.