​Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 36,7 млн осіб

Від ускладнень захворювання померли 1,06 млн осіб, одужали більш ніж 27 млн пацієнтів.

Станом на ранок 9 жовтня у світі зафіксовано 36 755 338 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Від ускладнень захворювання померли 1 066 860 осіб, одужали 27 671 442 пацієнти.

Лідирують за кількістю заражених і померлих США, де виявлено 7 605 873 інфікованих, померли 212 762 пацієнти, 3 млн вилікувалися.

На другому місці залишається Індія, де на ранок четверга зафіксовано 6 903 812 хворих, 106 521 пацієнт помер, більш ніж 5,9 млн одужали

У Бразилії число інфікованих перевищило 5 млн, померли 148 957 осіб, одужали 4,88 млн пацієнтів.

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні було зафіксовано 5 397 нових випадків ковіду - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено в Харківській області (576) та Києві (422), найменше - в Кіровоградській.