Тихановська запропонувала надати Лукашенку імунітет від переслідувань

"Якщовін поїде куди-небудь на море і буде там проводити час, то це допустимо".

Колишня кандидатка у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська запропонувала в разі зміни влади в країні надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань.

Про це вона заявила під час візиту до Братислави, передає Deutsche Welle.

Тихановська наголосила, що не може пробачити Лукашенку його злочини, але усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

"Якщо рішенням стане те, що він поїде куди-небудь на море і буде там проводити час, то це допустимо", - зазначила Тихановська.

У Братиславі вона зустрілася з главою МЗС Словаччини Іваном Корчком, а також з представниками неурядових організацій, політологами та журналістами. Словаччина вирішила відкликати свого посла з Білорусі для консультацій. Раніше те саме зробили Німеччина, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія і Болгарія.

На цьому тижні Тихановська також побувала в Німеччині, де вона зустрілася з Ангелою Меркель, виступила в бундестазі і провела пресконференцію.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають вже рівно два місяці - після президентських виборів 9 серпня. Люди виступають проти визнання Лукашенко переможцем виборів. За даними ЦВК, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів, а Тихановська - 10,1%.

Опозиція вважає результати сфальсифікованими і сформувала Координаційну раду для передачі влади в країні, проте в результаті всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнає результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна бцде називати його на ім'я, не зазначаючи посади. Після цього державне ЗМІ Білорусі - телеканал СТВ - "перейменувало" Україну на "колишню УРСР".