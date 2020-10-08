Влада Росії заперечує порушення кримінальних справ проти Тихановської

В МВС Росії запевняють, що Тихановська потрапила у розшук на території РФ в рамках механізму взаємодії між країнами СНД.

В Росії не відкривали кримінальних проваджень стосовно очільниці Координаційної ради опозиції Білорусі Світлани Тихановської, яку напередодні оголосили у розшук.

Про це заявило в четвер Міністерство внутрішніх справ РФ, передає "Голос Америки".

У відомстві запевняють: Тихановська потрапила в список осіб, яких розшукують, в рамках механізму взаємодії між країнами СНД.

Раніше Генпрокуратура Білорусі називала діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі, яку очолює Тихановська, "антиконституційною" і заявляла, що рада спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням Координаційної ради в Білорусі порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Раніше влада Білорусі оголосила в міждержавний розшук творця одного з найбільш популярних в Білорусі каналів NEXTA, 22-річного блогера Степана Путіло (Nexta), який з 2018 року проживає в Польщі.

Після президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними Тихановська набрала близько 10% голосів, вона виїхала до Литви.

14 серпня Тихановська оголосила про створення Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі". Однак на початку вересня в Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів президії КР. На волі залишилися тільки лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. 28 вересня стало відомо, що Алексієвич вилетіла до Німеччини, за її словами - в особистих справах.

29 вересня Тихановська зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном у Вільнюсі. Вона попросила його виступити посередником і виступила за проведення нових виборів у Білорусі ще 2020 року. Також підтвердила зустріч із Тихановською канцлерка Німеччини Ангела Меркель.