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Верховний суд Мадрида скасував повторний локдаун у місті, - іспанські ЗМІ

Суд вважає ці заходи порушенням основних прав і свобод громадян.

Верховний суд Мадрида скасував повторний локдаун у місті, - іспанські ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Мадрида скасував рішення Міністерства охорони здоров'я про закриття міста на карантин і про введення обмежень на пересування в столиці і ще у дев'ятьох муніципалітетах регіону.

Про це повідомляє видання El Pais.

Ці заходи зобов'язали вводити в районах, де кількість заражень за останні 14 днів становила понад 500 осіб на 100 тисяч населення, кількість позитивних тестів ПЛР перевищувала 10% від загального числа, а заповненість палат інтенсивної терапії - більш ніж на 35%.

Однак іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції, оскільки це було зроблено без схвалення парламенту.

Суд вважає ці заходи порушенням основних прав і свобод громадян. Також зазначається, що особу не можна притягнути до штрафу без відповідного судового рішення.

"Пандемія триватиме, але правової невизначеності не має бути", - прокоментував рішення суду мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда.

Нагадаємо, іспанська столиця стала першим великим містом у Європі, у якому запровадили повторний локдаун.

Мадрид значно сильніше постраждав від пандемії COVID-19, ніж решта іспанських міст, і став осередком спалаху коронавірусу в Західній Європі. 

Іспанія належать до групи країн, які найбільше постраждали від пандемії в Європі. Від коронавірусу померли 32 тисячі іспанців. Раніше в Мадриді ізолювали 37 кварталів, де спостерігали найвищі показники захворюваності.

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