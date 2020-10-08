Український журналіст Андрій Цаплієнко показав наслідки обстрілу - ймовірно, реактивною системою залпового вогню "Смерч" - міста Барда в Азербайджані, за 30 км від лінії фронту.

"Сьогодні ракета влучила в те саме кафе, де я вечеряв з колегами за кілька днів до обстрілу. Загинула жінка, ще троє поранених. Азербайджанське місто Барда дуже далеко від лінії фронту. 30 км. Судячи з відстані, артилерія не могла сюди дістати. Тож вірменська сторона стріляла ракетою. Імовірно, «Смерч»", - написав він у телеграм-каналі.

Фото: telegram.org/@Tsaplienko

Фото: telegram.org/@Tsaplienko

Фото наслідків обстрілу Цаплієнко оприлюднив також у фейсбуці.

"Цього місця більше не існує. За два десятки років роботи на різних війнах по всьому світу зі мною таке вперше. Ще тиждень тому ось тут я ламав руками теплий смачний хліб, щойно з печі... Поруч ми не бачили жодного військового об'єкта. І жодної людини у військовому однострої. Це кафе з традиційною азербайджанською кухнею вподобали численні іноземні журналісти, які опинились на новій кавказькій війні. Можливо, це і є відповідь, чому стріляли саме сюди? А, можливо, просто збіг", - зазначив журналіст.

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

1 жовтня під час ранкового обстрілу міста Мартуні в зоні конфлікту було поранено двох французьких і двох вірменських журналістів. Франція спорядила літак із медичним устаткуванням на борту, щоб забрати своїх медійників.

4 жовтня Азербайджан повідомив, що вірменська армія завдала удару по місту Гянджа.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.