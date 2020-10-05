У НАТО вважають, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує

Туреччина наголосила, що НАТО має закликати Вірменію до виведення своїх військ з регіону.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав сторони збройного протистояння в Нагірному Карабаху негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів.

Про це генсек НАТО заявив у понеділок, 5 жовтня, після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, передає DW.

"Нам украй важливо надіслати чіткий меседж до всіх сторін (збройного протистояння в Нагірному Карабаху. - Ред.), що їм слід негайно припинити бойові дії", - сказав Столтенберг.

Крім того, він переконаний, що НАТО "має підтримувати будь-які зусилля задля пошуку мирного, переговорного залагодження" конфлікту, наголосивши, що "військового вирішення не існує".

Натомість глава МЗС Туреччини наголосив, що НАТО має закликати Вірменію до виведення своїх військ з Нагірного Карабаху.

Чавушоглу зокрема нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України.

"Тож чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр.

За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО".

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

Вірменія та Азербайджан повідомляють, що у Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої".