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За весь час протестів у Білорусі силовики затримали 13,5 тисяч людей

Пік затримань припав на 9-12 серпня, коли, за даними МВС, було затримано понад 6700 осіб.

За весь час протестів у Білорусі силовики затримали 13,5 тисяч людей
Фото: tut.by

У Білорусі під час протестів проти фальсифікації президентських виборів силовики затримали щонайменше 13 550 людей.

Про це повідомляє "Наша Ніва" з посиланням на дані МВС Білорусі та правозахисників.

"З  урахуванням 317 затриманих у неділю, 4 жовтня, та арештів минулого тижня, в Білорусі під час президентської кампанії та протестів проти фальсифікацій на виборах відбулося щонайменше 13 550 арештів", - йдеться в повідомленні.

Пік затримань припав на 9-12 серпня, коли, за даними МВС, було затримано понад 6700 осіб. Журналісти наголошують, що міністерство не надало точних цифр на ті дні.

За даними МВС Білорусі, під час недільних акцій 4 жовтня затримано 317 осіб. Серед затриманих - 16 журналістів.

Нагадаємо, вчора у Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

23 вересня, попри масові протести, Лукашенко провів таємну інавгурацію.  

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

На початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі. До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.

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