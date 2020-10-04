Фото: tut.by

У Мінську в неділю, 4 жовтня, почалась акція протесту "Марш звільнення політв’язнів". Про це інформує телеграм-канал NEXTA-live.

Силовики почали затримувати людей ще до початку заходу. Як повідомляє Радіо Свобода, невідомі у цивільному затримували перехожих на проспекті Переможців і в районі вулиці Немига. Зазначено, що у затриманих не було національної біло-червоно-білої символіки чи інших атрибутів протесту.

TUT.by пише, що на проспекті Переможців проти демонстрантів застосували водомет. Ще один водомет рушив проспектом Машерова, за ним йде колона людей у чорній формі. Люди розбіглися, частину з них наздогнали силовики і затримали.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Очевидці зняли на відео як силовик у чорній формі і балаклаві демонстративно витирає ноги у біло-червоно-білий прапор. Протестувальники кричали "Ганьба".

Вранці у неділю центр Мінська перекрили силовиками. Екіпіровані бійці різних спецпідрозділів зосередились на Майдані Незалежності, по периметру Палацу Республіки, біля Міської стіни, навколо стели "Мінськ - місто герой" і неподалік Палацу Незалежності.

Фото: tut.by

З гучномовців у центрі міста вмикають попередження для демонстрантів про те, що захід несанкціонований, а також про заборону приховувати свої обличчя під масками.

Фото: tut.by

Оновлення. У Мінську сьогодні правоохоронці затримали кореспондента Onliner.by Олександра Владику, а також журналістку "Радіо Свобода" Дар'ю Сапранецьку.

Про затримання щонайменше десяти журналістів у різних містах Білорусі повідомили білоруська редакція "Радіо Свобода" та правозахисний центр "Весна".

У Бресті силовики затримали головного редактора видання "Биноколь" Ксенію Петрович, ще чотирьох журналістів неназваних ЗМІ затримали у Бобруйську.

У Гродно затримали журналістів TUT.by та "Народной Воли": Камягіну Ольгу та Гордєєву Катерину. У Гомелі була затримана кореспондент "Сильных новостей" Надія Пужинська, а у Гродно затримали блогера Андрія Ірха.

У Вітебську під час сутички з протестувальниками міліція застосувала газ. Під час конфлікту силовики затримали одного з учасників акцій, передає Белсат.

Повідомляється, що кілька протестувальників намагалися перешкодити працівникам правоохоронних органів заштовхали в автобус одного з учасника акцій. Силовики відганяли людей, розпилюючи газ з балончика.

Станом на 17:30 правозахисники встановили особу 59 затриманих під час акцій протесту в Мінську, Вітебську, Жодині, Барановичах, Бобруйську, Гомелі, Гродні та Бресті.

Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

23 вересня, попри масові протести, Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

На початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі. До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.