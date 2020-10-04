Туреччина почала випробування вакцини від ковіду на людях

Ще три препарати турецького виробництва перейдуть до цієї стадії впродовж 10 днів.

Туреччина почала випробування вакцини від коронавірусної хвороби на людях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа, передає агентство Anadolu.

"Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях", - сказав міністр у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Він додав, що до цієї стадії випробувань у найближчі сім-десять днів перейдуть ще три потенційні вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готовою дуже скоро. Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

Однак, головний епідеміолог США припускає, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини.

ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року. За даними організації, щоб вакцинувати всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Китай вже почав масову вакцинацію від коронавірусу, однак препарат, яким роблять щеплення, ще не пройшов усіх етапів перевірки.