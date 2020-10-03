У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
ГоловнаСвіт

Мінфін Британії ввів санкції проти осіб та компаній, причетних до будівництва мосту між Кримом і РФ

Раніше у "чорний список" їх вніс Євросоюз.

Мінфін Британії ввів санкції проти осіб та компаній, причетних до будівництва мосту між Кримом і РФ
Фото: 24 канал

Великобританія запроваджує санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом залізничного мосту через Керченську протоку, який поєднав анексований Крим із Росією. 

Про це йдеться у пресрелізі міністерства фінансів Великобританії, оприлюдненому у п'ятницю, 2 жовтня, передає Deutsche Welle.

До "чорного списку" потрапили генеральний директор компанії "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця і Кримська перша страхова компанія. 

Активи, які належать цим особам і структурам, мають бути заморожені.

1 жовтня проти цих осіб і компаній, причетних до спорудження Керченського мосту, запровадив санкції Євросоюз. В офіційній заяві Євросоюзу йшлося, що ці особи та компанії підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Нагадаємо, Кримський міст над Керченською протокою окупанти будували більш ніж чотири роки. Його автомобільну частину відкрили у 2018 році. Це найдовша подібна споруда у всій Європі. Його протяжність становить 19 кілометрів. Будівництво Кримського моста обійшлося Росії в 228 млрд рублів (3,3 млрд євро в перерахунку).

Україна, а також Євросоюз і США протестували проти будівництва Кримського мосту. Справу про зведення мосту розглядає Арбітражний трибунал в Гаазі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також