Мінфін Британії ввів санкції проти осіб та компаній, причетних до будівництва мосту між Кримом і РФ

Раніше у "чорний список" їх вніс Євросоюз.

Великобританія запроваджує санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом залізничного мосту через Керченську протоку, який поєднав анексований Крим із Росією.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства фінансів Великобританії, оприлюдненому у п'ятницю, 2 жовтня, передає Deutsche Welle.

До "чорного списку" потрапили генеральний директор компанії "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця і Кримська перша страхова компанія.

Активи, які належать цим особам і структурам, мають бути заморожені.

1 жовтня проти цих осіб і компаній, причетних до спорудження Керченського мосту, запровадив санкції Євросоюз. В офіційній заяві Євросоюзу йшлося, що ці особи та компанії підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Нагадаємо, Кримський міст над Керченською протокою окупанти будували більш ніж чотири роки. Його автомобільну частину відкрили у 2018 році. Це найдовша подібна споруда у всій Європі. Його протяжність становить 19 кілометрів. Будівництво Кримського моста обійшлося Росії в 228 млрд рублів (3,3 млрд євро в перерахунку).

Україна, а також Євросоюз і США протестували проти будівництва Кримського мосту. Справу про зведення мосту розглядає Арбітражний трибунал в Гаазі.