США запровадили санкції проти 8 громадян Білорусі

Олександра Лукашенка та глави білоруського ЦВК Лідії Єрмошиної в цьому списку немає.

Сполучені Штати у п'ятницю запровадили санкції проти восьми громадян Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Лукашенка серед них немає.

Список прізвищ оприлюднений на сайті Міністерства фінансів США.

У нього потрапили, зокрема:

голова МВС Білорусі Юрій Караєв;

командувач внутрішніми військами МВС Юрій Назаренко;

заступник командувача внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков;

командир мінського ЗМОПу Дмитро Балаба;

секретар ЦВК Білорусі Олена Дмухайло;

заступник голови ЦВК Вадим Іпатов.

Глави білоруського ЦВК Лідії Єрмошиної в цьому списку немає.

Внесення у "чорний список" означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з фігурантами.

"Демократичні прагнення білоруського народу обирати власних лідерів і мирно реалізовувати свої права зіткнулися з насильством і утисками з боку білоруських чиновників. Сполучені Штати та наші міжнародні партнери єдині у покаранні тих, хто роками підриває білоруську демократію", - приводяться у пресрелізі Мінфіну США слова голови відомства Стівена Мнучіна.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 25 вересня країни Балтії розширили список до 98 осіб.

Сьогодні лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі.

До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.