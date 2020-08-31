Країни Балтії оголосили Лукашенка персоною нон ґрата

Санкції запроваджено ще стосовно 29 білорусів, серед них - син Лукашенка.

Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ Латвії.

"Відповідно до рішення кабінету міністрів Латвії та за координації з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич прийняв рішення про включення 30 білоруських чиновників до латвійського списку персон нон ґрата. Особам із цього списку заборонено виїжджати до Латвії, і ця заборона застосовується на невизначений час", - йдеться в повідомленні.

Санкції поширюються на осіб з канцелярії та адміністрації президента Білорусі, центральної виборчої комісії, міністерства внутрішніх справ та міністерства юстиції, канцелярії генерального прокурора, комітету державної безпеки, слідчого комітету, ради безпеки, державного ревізійного комітету та виконавчого комітету Мінська.

У список включили сина Лукашенка Віктора.

"Ці особи своїми особистими діями організовували та підтримували фальсифікацію виборів президента Білорусі 9 серпня 2020 року, а також підтримували насильницьке придушення мирних протестів", - додали в МЗС Латвії.

Нагадаємо, Лукашенко попросив голову Верховного суду Валентина Сукала підключитися до роботи з оновлення Конституції.

Раніше президент Білорусі назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

З 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів, за якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, у Білорусі тривають акції протесту.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Доля ще вісьмох залишається невідомою.

17 серпня депутати Європарламенту заявили, що вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата.