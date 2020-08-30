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У Портленді застрелили людину під час сутичок між прихильниками Трампа та учасниками руху Black Lives Matter

Поліція не повідомила особу загиблого.

У Портленді застрелили людину під час сутичок між прихильниками Трампа та учасниками руху Black Lives Matter
Фото: скріншот

В американському місті Портленд (штат Орегон) велика процесія прихильників президента Трампа зіткнулася з протестувальниками руху Black Lives Matter. В результаті застрелили одну людину, передає BBC.

"Співробітники поліції Портленда почули звуки стрілянини з району Південно-Східної 3-ї авеню та Південно-Західної Олдер-стріт. Вони відреагували і виявили жертву з вогнепальним пораненням в грудну клітину. Медики встановили, що жертва померла", - повідомили у поліції.

Поліція не повідомила особу загиблого та не уточнила, чи стрілянина була безпосередньо пов'язана із зіткненнями, що сталися в центрі міста.

Стрілянина сталася на тлі бійок між прихильниками Трампа та демонстрантами Black Lives Matter у центрі Портленда.

Напруга зросла після того, як колона прихильників Трампа з 600 автомобілів зібралася біля торгового центру на околицях міста, після чого поїхала до центру Портленда.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, люди розпилювали перцевий спрей та стріляли з пневматичної зброї по протестувальниках BLM, які перекрили вулиці, щоб не допустити в'їзду колони до міста.

Поліція повідомила про випадки насильства між демонстрантами різних таборів, кількох людей арештували.

Нагадаємо, Портленд став центром протестів проти жорстокості та расизму правоохоронців після того, як у травні під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. У зв’язку з масовими безладами Трамп ввів у місто федеральні сили охорони правопорядку.

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