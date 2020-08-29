Макрон визнав, що "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії

Російський трубопровід "Північний потік-2", що прокладається по дну Балтійського моря, збільшує залежність Європи від поставок російського газу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує "Голос Америки".

За словами Макрона, він висловив свою стурбованість з приводу будівництва газопроводу канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні використовувати з Росією, повинен бути наївним, і я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проекту "Північний потік – 2". Канцлер про це знає", - сказав Макрон, відповідаючи на питання журналістів.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по дну Балтійського моря, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Його запуск намічений на кінець 2020-початок 2021 року.

Нагадаємо, 27 серпня прем'єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг виступила на захист будівництва газопроводу "Північний потік-2".