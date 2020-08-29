У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
ГоловнаСвіт

Макрон визнав, що "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії

Макрон висловив свою стурбованість з приводу будівництва газопроводу канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Макрон визнав, що "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії
Фото: EPA/UPG

Російський трубопровід "Північний потік-2", що прокладається по дну Балтійського моря, збільшує залежність Європи від поставок російського газу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує "Голос Америки".

За словами Макрона, він висловив свою стурбованість з приводу будівництва газопроводу канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні використовувати з Росією, повинен бути наївним, і я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проекту "Північний потік – 2". Канцлер про це знає", - сказав Макрон, відповідаючи на питання журналістів.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по дну Балтійського моря, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Його запуск намічений на кінець 2020-початок 2021 року.

Нагадаємо, 27 серпня прем'єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг виступила на захист будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також