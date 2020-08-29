США заявили про перехоплення 6 російських літаків біля своїх кордонів

В ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски увійшли три групи російських патрульних літаків Ту-142.

Американські військові в ніч з четверга на п'ятницю перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски.

Про це повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), передає "Голос Америки".

В ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски тої ночі увійшли три групи російських патрульних літаків Ту-142. У операції перехоплення брали участь американські винищувачі F-22 та авіація з дозаправки паливом у небі KC-135.

"Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі", - заявили у NORAD.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - приводить видання слова командувача аерокосмічної оборони Північної Америки генерала Глена Вангерка.

За кілька годин до того американські військові виявили неподалік Аляски російську субмарину.

"Ми пильно стежимо за суднами, які нас цікавлять, зокрема іноземними військово-морськими суднами, які перебувають у зоні нашої відповідальності”, - йдеться у Твіттер-повідомленні Командування Північної Америки за четвер, 27 серпня.

Росія наразі проводить масштабні навчання морського флоту неподалік Аляски. За повідомленням Associated Press, до військових навчань у Беринговому морі залучені понад 50 військових кораблів та близько 40 одиниць військової авіації Росії.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусної хвороб COVID-19 Північноатлантичний альянс був змушений скасувати низку навчань.