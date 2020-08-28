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Угорщина закриває кордони через коронавірус

Сьогодні в Угорщині зафіксували рекордну кількість нових захворювань з піку пандемії.

Угорщина закриває кордони через коронавірус
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Влада Угорщини вирішила закрити в'їзд в країну для іноземців з 1 вересня для стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

Жителів Угорщини, які повертатимуться на батьківщину, в обов'язковому порядку відправлятимуть на карантин. Обмеження для них будуть скасовані тільки після того, як два аналізи на COVID-19 покажуть негативний результат.

Сьогодні в Угорщині зафіксували рекордну кількість нових захворювань з піку пандемії - 132 нових випадки зараження. У четвер зареєстровано 91 випадок, в середу – 73.

В цілому в Угорщині зареєстровано 5,5 тис. інфікувань COVID-19, близько 600 людей померли через зараження інфекцією.

Нагадаємо, Кабмін заборонив в’їзд іноземців до України з опівночі 28 серпня – на день раніше від запланованої дати.

Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

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