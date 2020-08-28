Туніс закрив кордони для українців

Заборона в’їзду пов’язана з погіршенням епідситуації в Україні.

Уряд Тунісу вніс Україну в список країн "червоної" зони у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в "червону зону" епіднебезпеки. Тому українці вже не можуть відвідувати цю країну", - йдеться в телеграм-каналі ДПСУ.

Нагадаємо, з 1 вересня Єгипет вимагатиме в українців негативний тест на COVID-19, аСловенія ввела для українців обов'язковий карантин.

З 28 вересня Україна через коронавірус закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня.