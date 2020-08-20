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З 1 вересня Єгипет вимагатиме в українців негативний тест на COVID-19

Наразі іноземним туристам дозволено в'їзд тільки у губернаторства Південний Синай, Червоне море і Матрух.

З 1 вересня Єгипет вимагатиме в українців негативний тест на COVID-19
Фото: EPA/UPG

З 1 вересня Єгипет вимагатиме від усіх мандрівників, які приїжджають до країни, негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі пояснив таке рішення "збільшенням випадків інфікування в деяких країнах", інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми зацікавлені в забезпеченні здоров'я прибулих до країни і громадян Єгипту, тому ми домовилися, що будь-який мандрівник, який прибуває до країни, має пройти тестування", - наводить слова Мадбулі єгипетське видання Ahram Online.

У статті, опублікованій 19 серпня, наголошується, що нове рішення було ухвалено через кілька днів після того, як Єгипет зажадав тільки від деяких мандрівників пред'явити сертифікат із негативним результатом лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду до деяких районів країни, включаючи Каїр.

Єгипет розпочав поступове відновлення регулярних міжнародних рейсів з 1 липня після того, як закрив свій повітряний простір у березні через пандемію.

Наразі іноземним туристам дозволено в'їзд тільки до трьох прибережних єгипетських губернаторств із найнижчими показниками зараження коронавірусом у країні - Південний Синай, Червоне море і Матрух.

За даними ресурсу, більш ніж 100 тис. туристів відвідали Хургаду і Шарм-ель-Шейх із моменту відновлення в'їзного туризму в Єгипті 1 липня. Як зазначили в місцевому міністерстві старожитностей і туризму, до Єгипту приїжджають мандрівники з Білорусі, України, Швейцарії, Угорщини та Сербії.

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