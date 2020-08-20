Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації через токсичне отруєння (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації через токсичне отруєння (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Помер Борис Патон
Помер Борис Патон
Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби
Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ повідомили про нові захворювання військових на коронавірус

Серед військових у цілому зараз хворіють 485 осіб.

У ЗСУ повідомили про нові захворювання військових на коронавірус
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Збройних силах України виявили 42 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За даними медиків, серед військових у цілому зараз хворіють 485 осіб.

"Усього за час пандемії одужала 831 особа, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 195 осіб", - сказано в повідомленні медиків на сторінці у фейсбуці.

Повідомляють, що з 42 нових випадків COVID-19 в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби 33 людини.

Наголошено, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу перевищила 2 тис. Станом на ранок 20 серпня в Україні - 98537 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

За минулу добу ще у 215 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, 13 із них - діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також