Уряд звільнив заступницю голови НСЗУ Наталію Рябцеву

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 серпня ухвалив рішення про звільнення заступниці голови Національної служби здоров'я Наталії Рябцевої.

Вона звільняється за власним бажанням, повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Рябцева була заступницею голови НСЗУ з серпня 2019 року. Обрана за результатами конкурсу.

Має ступінь магістра з управління в охороні здоров'я Києво-Могилянської академії.

Раніше займала керівні посади в комплексних міжнародних проєктах, що впроваджувалися Швейцарським інститутом охорони здоров'я та тропічної медицини; була незалежним консультантом у проєктах Світового банку та Агенції з міжнародного розвитку США.

З 2014 року є співорганізаторкою Літньої школи "Трансформація системи охорони здоров'я" та Зимової школи "Громадське здоров'я в Україні". У 2016 році долучилася до робочої групи з реформи фінансування охорони здоров'я при МОЗ України.

З серпня 2017 року Наталія стала радницею міністра охорони здоров'я України.

У НСЗУ Рябцева мала в підпорядкуванні чотири департаменти та відділи, які займаються розвитком електронної системи охорони здоров’я, інформаційними технологіями, моніторингом дотримання умов договору з НСЗУ, навчанням для надавачів послуг - “Академія НСЗУ”, управлінням стратегічними проєктами.

Нагадаємо, що Рябцева була єдиною заступницею т.в.о. голови НСЗУ Оксани Мовчан, котра очолює службу з кінця 2019 року - після звільнення голови НСЗУ Олега Петренка.

Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна буде керувати службою здоров'я тимчасово. Після карантину впродовж двох місяців оголосять і проведуть повноцінний конкурс на голову НСЗУ.

На початку червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що вибрав людину, яка очолить Національну службу здоров'я України, але не назвав конкретного прізвища. Однак уже через два тижні голова МОЗ заявив, що ще не визначився з кандидатом на голову Національної служби здоров'я. І оголосив новий відбір.

За інформацією LB.ua, кандидат, з яким минулого разу визначився Степанов - це екснардеп Костянтин Яриніч, але його призначення не затвердили в Офісі президента.