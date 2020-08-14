Сім лікарень не можуть підписати договір з НСЗУ через відсутність листа від МОЗ

Національна служба здоров'я України виплатила понад 2,5 млрд гривень за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього у квітні-липні.

Про це сьогодні на брифінгу заявила в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.

Із цієї суми 1 млрд 874 млн грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19.

"Частина закладів не отримала оплати за пакетом "Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою у період з 1 по 30 квітня 2020 року", оскільки МОЗ не надало офіційного листа з підтвердженою кількістю пацієнтів, які пройшли лікування в них. Через це сім медзакладів узагалі не можуть укласти договір із НСЗУ, серед них - Київська лікарня швидкої допомоги", - розповіла Мовчан.

Вона також повідомила, що за липень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 25%, а кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії, збільшилася на 32%. Якщо завантаженість ліжок ІТ сягає 75%, у відповідному регіоні розширюють мережу лікарень, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

"Дані щодо завантаженості лікарень показують недосконалість маршрутів пацієнтів у регіонах і нерівномірність розподілу по наявній мережі законтрактованих лікарень. Наприклад, коли у Львівській області почався ріст захворювання, одна лікарня була заповнена, при тому лікарні поблизу були напівпорожні. Тому аналізуємо ситуацію в регіоні, а не в одній лікарні", - повідомили в НСЗУ.

Загалом за квітень-липень до медзакладів було госпіталізовано 31 209 пацієнтів із коронавірусною інфекцією, з них 5 454 пацієнти отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Частка пацієнтів серед госпіталізованих з діагнозом COVID-19, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, складає 16-19%. У світі зазвичай інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.

Нагадаємо, раніше в НСЗУ пояснили, чому не почали укладати договори про підвищені тарифи на екстрену меддопомогу.

У Службі зазначили, що для цього спершу необхідно внести зміни до паспорта бюджетної програми.