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На Буковині новий рекорд заражень COVID-19

Уперше число зареєстрованих за добу хворих перейшло далеко за сотню.

На Буковині новий рекорд заражень COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

У Чернівецькій області фахівці лабораторного центру зафіксували сьогодні, 12 серпня, 130 випадків коронавірусу. Усього дослідили 658 зразків.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше число зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню", - написав він.

За словами голови ОДА, епідеміологи регіону побоювалися спалаху вірусу восени, однак, схоже, буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 7110 осіб

42 людей одужали від COVID-19. Цю хворобу зуміли побороти уже 5354 буковинців.

Нагадаємо, на початку серпня на Буковині реєстрували приблизно 90 випадків заражень COVID-19 за добу, що було більше, ніж попереднього місяця. До червоної зони за рівнем поширення коронавірусу потрапив Кіцманський район. Там було заборонено працювати громадському транспорту. 

 

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