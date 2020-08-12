Уряд України дозволив виїзд з окупованого Криму студентам і абітурієнтам

Також припиняється самоізоляція у разі одержання негативного результату на COVID-19 методом ПЛР після виїзду.

Кабмін дозволив виїзд з тимчасово окупованого Криму особам з метою вступу або навчання в навчальних закладах.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Сьогодні, 12 серпня, на засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до розпорядження від 8 серпня 2020 р. № 979-р "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Відповідно до внесених змін, абітурієнти та особи, які зараховані на навчання до закладів освіти та які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя мають право на в’їзд або виїзд самостійно або у супроводі законного представника без обов’язкової самоізоляції, з метою: вступу (подання документів тощо) до закладів освіти на підконтрольній території України; початку навчання (вирішення питань, пов’язаних із початком навчання) у закладах освіти на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Також були внесені зміни стосовно самоізоляції осіб, які перетинають контрольні пункти виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Так, припиняється самоізоляція в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін тимчасово заборонив в'їзд та виїзд з окупованого Криму. Робота контрольних пунктів на адмінкордоні з Кримом буде призупинена з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов уточнив, що громадяни України та члени їхніх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму, зможуть в’їхати на півострів. Виїхати з Криму громадянам України, які проживають за межами півострова, дозволять за умови самоізоляції та використання сервісу "Дій вдома".