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Президент УАФ Павелко отримав позитивний тест на COVID-19

Він почувається нормально, планує працювати у віддаленому режимі.

Президент УАФ Павелко отримав позитивний тест на COVID-19
Андрей Павелко
Фото: Фейсбук Андрея Павелко

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що заразився коронавірусом.

Відповідний допис з’явився на сторінці чиновника у фейсбуці.

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", - написав Павелко.

Він повідомив, що почувається нормально, планує працювати у віддаленому режимі.

"Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання", - заявив президент УАФ.

За словами Павелка, співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням.

Раніше COVID-19 виявили у двох гравців столичного "Динамо"  Назарія Русина і Романа Вантуха, а також гравця збірної України, футболіста луганської "Зорі" Дмитра Іванісені.

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