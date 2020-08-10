Президент УАФ Павелко отримав позитивний тест на COVID-19

Він почувається нормально, планує працювати у віддаленому режимі.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що заразився коронавірусом.

Відповідний допис з’явився на сторінці чиновника у фейсбуці.

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", - написав Павелко.

Він повідомив, що почувається нормально, планує працювати у віддаленому режимі.

"Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання", - заявив президент УАФ.

За словами Павелка, співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням.

Раніше COVID-19 виявили у двох гравців столичного "Динамо" Назарія Русина і Романа Вантуха, а також гравця збірної України, футболіста луганської "Зорі" Дмитра Іванісені.