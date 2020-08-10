У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
ГоловнаПолітика

Кличко забезпечить незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту.

Кличко забезпечить незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці.

«На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу», - сказав мер.

Зокрема, більш ніж 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу й інструкцією, що робити і куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

Віталій Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам і небайдужим киянам, з якими столиця «єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу».

Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: «Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики».

За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих на COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього у столиці 9,5 тис. інфікованих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також