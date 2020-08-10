Кличко забезпечить незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці.

«На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу», - сказав мер.

Зокрема, більш ніж 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу й інструкцією, що робити і куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

Віталій Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам і небайдужим киянам, з якими столиця «єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу».

Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: «Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики».

За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих на COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього у столиці 9,5 тис. інфікованих.