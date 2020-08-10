ЦВК: Виборча кампанія місцевих виборів стартує 5 вересня

Виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня.

Про це йдеться в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії №163 від 8 серпня.

ЦВК до 30 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до дня старту) повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу місцевих виборів.

Партії повинні до 6 вересня включно подати в ЦВК копії рішення про участь їхніх місцевих організацій у виборах, до 9 вересня ЦВК має оприлюднити перелік партій, які вирішили брати участь у виборах.

До 10 вересня ЦВК має визначити на підставі відомостей Державного реєстру виборців на початок виборчого процесу розмір грошової застави для кожного виборчого округу.

Висування кандидатів у депутати, а також на посаду сільського, селищного і міського голови відбувається з 15 по 24 вересня включно.

Відповідна територіальна комісія протягом 5 днів приймає рішення про реєстрацію кандидата або відмову в цьому і до 2 жовтня має оприлюднити відомості про реєстрацію кандидатів у депутати до місцевих рад і на посаду голови.

Передвиборна агітація починається наступного дня після рішення про реєстрацію кандидата і завершується о 24:00 23 жовтня.

Звернення до територіальної комісії про відмову від балотування або скасування реєстрації кандидатом у депутати або голови потрібно подати до 5 жовтня включно, і це рішення має бути розглянуто теркомісією до 6 жовтня включно.

Територіальні комісії повинні затвердити текст виборчого бюлетеня до 7 жовтня включно.

Від 23 жовтня до 20:00 25 жовтня забороняється оприлюднювати і поширювати результати опитувань громадської думки, пов'язаних з виборами.

Голосування на місцевих виборах проходить 25 жовтня від 8:00 до 20:00.

Результати голосування регіональні виборчі комісії повинні оголосити до 6 листопада включно.

Виборчий процес завершується через 15 днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах поблизу лінії розмежування.