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Зеленський хоче поновити права кримських татар як корінного народу

Президент розповів про розробку низки законопроектів.

Зеленський хоче поновити права кримських татар як корінного народу
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про намір поновити права кримських татар як корінного народу в Україні. Про це глава держави написав у фейсбук з нагоди Міжнародного дня корінних народів.

"В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного. Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати - обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму", - йдеться у повдіомленні.

Президент зауважив, що з початком окупації Криму Росією захист прав і законодавче визначення особливого статусу кримськотатарського народу стало особливо актуальним.

"Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", - написав президент.

Нагадаємо, у 2017 році у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 6315 про визначення статусу кримськотатарського народу в Україні. Однак у 2019 році його відкликали.

У березні 2014 Рада визнала кримськотатарський народ корінним у Криму.

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