Зеленський доручив Шмигалю мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі коронавірусу

Ситуація з ковід-19 в Україні погіршується.

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати сили, щоб уникнути другої хвилі епідемії. Про це повідомила пресслужба президента.

Зокрема, глава держави доручив невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади необхідним обладнанням.

Крім того, Зеленський наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих на коронавірус: 7 серпня захворіли 1 489 осіб, 6 серпня – 1 453, 5 серпня виявили 1 318 нових інфікованих, 4 серпня — 1 271.

Про початок другої хвилі епідемії коронавірусу в Україні Шмигаль заявив ще 19 червня. Прем'єр-міністр вказував на те, що дуже багато людей перестали дотримуватись карантинних обмежень.