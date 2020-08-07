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Зеленський про харчування військових: "Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі"

"Як кажуть - і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі". 

Зеленський про харчування військових: "Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі"
Володимир Зеленський
Фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до українських військових на лінії розмежування розповів про харчування в зоні ООС.

"Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з'їсти весь обсяг їжі. Дійсно дуже багато. Як кажуть - і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі десь о 10-11 прийти, як хлопці кажуть, можна ще й "бутріки" з'їсти", - повідомив він під час брифінгу в Мар'їнці. 

Президент також додав, що для розуміння того, що відбувається, треба говорити з військовими та цивільними.

"Треба з людьми їсти, жити, скажу відверто — іноді випити. Я в принципі так і роблю. Коли можна переночувати", - зазначив Зеленський.

Президент наразі другий день перебуває в Донецькій області та перевіряє ситуацію вздовж лінії розмежування. Він ночував на об'єкті, де розташовані бійці Об'єднаних сил. 

Зеленський планує здійснити ще один візит на лінію розмежування та об'їхати всі її 410 кілометрів.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню. 

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського. Станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі. Українські захисники на провокативні неприцільні обстріли не відповідають. 

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