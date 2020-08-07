Зеленський прокоментував призначення заступником Єрмака ексчиновника МВС часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова — ексчиновника МВС часів президента-втікача Віктора Януковича.

Зеленський відзначив, що "голова офісу і кожен керівник, хто очолює ту чи іншу ланку влади, може підбирати (собі кадри, — Ред.). Відповідну заяву президент зробив під час брифінгу в Мар'їнці.

"Ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди бігли разом з паном Януковичем. Багато людей залишилися нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що не є справедливим, що всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось за старої влади. Для мене всі, хто очолював при Порошенку, теж уже стара влада. І там були досвідчені, і в ті роки були досвідчені. Головне, щоб людина була чесною. Мені здається, щоб змінити Україну, мені здається, моральна сторона найголовніше. Те, чого не вистачає... Утриматись від спокуси - найголовніша риса", - заявив Зеленський.

Також президент сказав, що не знає, про які "старі кадри" його питають журналісти, і жартував, що Татаров не є старим, бо йому трохи більше ніж 40 років.

Нагадаємо, що 5 серпня Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова.

Олег Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС часів Віктора Януковича. За словами адвоката родин Героїв Небесної Сотні Євгенії Закревської, Татаров "брехав, щоб легітимізувати злочини - звіряче побиття, тортури, знищення автомобілів протестувальників під час спецоперації (організованих злочинних дій), яку планували і в якій брали участь беркути, бнонівці, кримінальна міліція, тітушки, керівництво київського главку і МВС".

Татаров був звільнений у квітні 2014 року.