Лукашенко заявив, що групу російських бойовиків, які проникли з України, шукають "по всій Білорусі"

Влада Білорусі отримала від офіційного Києва попередження про ймовірне проникнення з України ще однієї групи російських найманців.

Про це президент Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Нас українці попередили, що через кордон південний проникла ще одна група. Ми їх зараз шукаємо по всій Білорусі", - розповів Лукашенко.

Як зауважив президент сусідньої країни, поки що знайти цю групу не вдається, і він підозрює, що ці люди могли повернутися до України або піти в Росію.

"Я, правда, не дуже вірю, що дійсно там 30 осіб перетнули кордон. Ми б їх уже виявили. Якщо, звичайно, вони не пішли в Росію або назад в Україну не повернулися. На нашій території ми б їх вже давно виявили, тому що ми давно напружені і в цьому напрямку діємо", - сказав Лукашенко.

Він запевнив, що групу "вагнерівців", яких затримали в кінці липня в Мінську, заздалегідь контролювали білоруські спецслужби.

"Ми ж отримували інформацію. Ми бачили, з ким вони пов'язані, ми контролювали їх повністю, ми знаємо, з ким вони зідзвонювалися, звідки вони отримували команди з Росії, хто давав ці команди. Ми вже бачили, що тут чимсь смаженим пахне", - розповів Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня російський консул заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки. Лукашенко цю інформацію спростував.

Учора Лукашенко доручив запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер".