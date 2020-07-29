Фото: скрін відео

Співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали в середу вночі під Мінськом 32 бойовиків-іноземців. Ще одну людину затримали на півдні країни.

Про це повідомляє держагентство "БЕЛТА".

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні.

Фото: скрін відео

Оновлено. Затриманими іноземцями виявилися громадяни Росії, які працюють у приватній військовій компанії "Вагнер".

"Як розповіли у правоохоронних органах, була отримана інформація про прибуття на нашу територію понад 200 бойовиків для дестабілізації в період виборчої кампанії", - повідомили журналісти "БЕЛТА".

Група людей оселилася в готелі в Мінську, потім переїхала до санаторію. Адміністрація закладу повідомила, що відпочивальники звернули увагу на нехарактерну для російських туристів поведінку та одяг мілітарі. Вони не вживали алкоголю, не брали участі в розвагах і трималися окремо. Чоловіки маленькими групами вивчали територію біля санаторію.

За даними "БЕЛТА", були затримані наступні громадяни РФ:

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

"Вагнер" - прватна військова компанія, учасники якої були помічені у бойових діях на сході України, Сирії та Лівії.

Нагадаємо, у березні 2017 року через кордон України з Білоруссю намагався прорватися автомобіль з озброєними людьми. Щоб затримати порушників, білоруські прикордонники застосували зброю.

Після цього українські та білоруські прикордонники провели нараду, а в Держприкордонслужбі пояснили, що підстав говорити про те, що автомобіль прибув з українського пункту пропуску - немає.

Президент Олександр Лукашенко повідомив про затримання озброєних людей, які готували провокацію. Він також заявив про табори бойовиків "в Україні, Литві чи Польщі".