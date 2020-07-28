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Євросоюз не відкриватиме кордони ще щонайменше два тижні

Список третіх країн, резиденти яких можуть в'їжджати до Європейського Союзу, оновлюється що два тижні.

Євросоюз не відкриватиме кордони ще щонайменше два тижні
Фото: EPA/UPG

ЄС має намір залишити зовнішні кордони закритими для більшості приїжджих з інших країн щонайменше ще на два тижні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg.

ЄС розглядає можливість скорочення "білого" списку країн (чиї жителі можуть в'їжджати на територію союзу безперешкодно) до 13 держав: Австралія, Алжир, Грузія, Канада, Китай, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай, Південна Корея і Японія. При цьому не виключено, що Алжир і Марокко можуть бути виведені з цього списку.

Коментуючи ситуацію, дипломатичне джерело в інститутах ЄС у Брюсселі повідомило, що "список третіх країн, резиденти яких можуть бути допущені до поїздок до Європейського Союзу, оновлюється що два тижні, при цьому черговий список розглядатимуть у середу (29 липня), його обговорюватимуть постпреди країн ЄС".

За словами джерела, "це рішення повністю залежить від оцінки держав-членів Європейського Союзу, і на цьому етапі неможливо сказати, які країни будуть включені в список і чи буде внесено зміни в попередній перелік".

Нагадаємо, з 6 липня 10 країн дозволили українцям в'їзд на свої території. Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

У МЗС нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності на COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови в'їзду іноземців.

Європейський Союз з 1 липня відкрив зовнішні кордони для громадян 20 країн, Україна до цього переліку не входить. Кордони відкрили для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижчий за середній показник по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.

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