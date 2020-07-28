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Лукашенко розповів, що переніс коронавірус "на ногах"

Президент Білорусі зазначив, що хвороба перетікала безсимптомно.

Лукашенко розповів, що переніс коронавірус "на ногах"
Фото: EPA/UPG

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус безсимптомно, "на ногах" .

Про це він розповів сьогодні на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки при відвідуванні військової частини, повідомляє "Белта".

"Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрився перенести коронавірус. Такий висновок вчора зробили лікарі. Безсимптомно", - сказав Лукашенко.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - додав він.

Нагадаємо, Лукашенко впевнений, що він ухвалив правильне рішення, відмовившись від введення жорсткого карантину через COVID-19. За його словами, коронавірусні пневмонії - лише мала частина небезпечних хвороб, які існують у світі, а смертність від них низька. Лукашенко вважає, що вмирають від COVID-19 переважно люди, "здоров'я яких підкосили багато інших хвороб", - серцево-судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет, ожиріння.

В кінці травня Лукашенко заявив, що Білорусь ще місяць буде "борсатися" з коронавірусів. А 29 червня наголосив, що країна перемогла захворювання.

Лукашенко нагадав, що його критикували за обраний підхід до боротьби з СOVID-19, і зізнався, що три місяці "божеволів" через пандемію.

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