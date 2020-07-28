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Перед відновленням Ліги чемпіонів форвард "Реала" заразився коронавірусом

"Реал" підтвердив інфікування COVID-19 у Маріано Діаса.

Перед відновленням Ліги чемпіонів форвард "Реала" заразився коронавірусом
Маріано Діас
Фото: Ángel Rivero/MARCA

Мадридський "Реал" підтвердив, що за результатами вчорашньої перевірки коронавірус виявили у 26-річного нападника Маріано Діаса.

26-річний домініканський гравець почувається добре і перебуває на самоізоляції вдома - відповідно до медичного протоколу, інформує пресслужба "бланкос".

7 серпня "Реал" проведе на виїзді матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестера Сіті". Перший матч на "Сантьяго Бернабеу" завершився перемогою англійців - 2:1.

Діас у чемпіонаті Іспанії сезону-2019/20 зіграв п'ять матчів і забив один гол (у Мадриді 1 березня в переможному матчі проти "Барселони" - 2:0).

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