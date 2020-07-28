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Чемпіон Англії в складі "Ліверпуля" став напарником Ракицького в "Зеніті"

Деян Ловрен підписав контракт із російським клубом.

Офіційний сайт чемпіона Росії "Зеніту" оголосив про перехід центрального захисника "Ліверпуля" Деяна Ловрена в санкт-петербурзький клуб.

За інсайдерською інформацією, 31-річний хорват підписав трирічний контракт із пітерським клубом. Сума трансферу склала близько 12 млн євро.

Нагадаємо, що 2014 року "Ліверпуль" заплатив за хорвата 25,3 млн євро "Саутгемптону". Крім перемоги в Англійській прем'єр-лізі цього року, Деян у складі "червоних" став переможцем Ліги чемпіонів-2019.

У нинішньому сезоні захисник зіграв у 15 матчах, забивши один гол і віддавши один асист.

Нагадаємо, на позиції Ловрена в "Зеніті" виступає українець Ярослав Ракицький.

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