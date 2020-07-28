Суркіс готовий заплатити €8 млн за захисника "Галатасарая", - ЗМІ

Київське "Динамо" активно цікавилося центральним захисником "Галатасарая" Маркао. На кандидатурі 24-річного бразильця особисто зупинився новий головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, повідомляє турецьке видання Fanatik.

Київський клуб був готовий запропонувати "Галатасараю" за гравця €8 млн.

Але через невизначену ситуацію з Луческу, який готовий був покинути "Динамо" через різку реакцію фанатів, переговори відклали.

У минулому сезоні Маркао провів за стамбульський клуб 39 матчів у всіх турнірах.