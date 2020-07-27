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"Динамо" заплатило понад 16 млн гривень штрафів через поведінку фанатів

Поведінка вболівальників також впливає на платоспроможність клубу.

"Динамо" заплатило понад 16 млн гривень штрафів через поведінку фанатів
Фото: ФК "Динамо"

Стало відомо, яких збитків зазнало київське "Динамо" за останні чотири сезони через поведінку своїх уболівальників.

Із сезону 2016/17, за рішеннями КДК ФФУ/УАФ, кияни виплатили 5,75 млн грн штрафів (через фаєри, петарди, заборонену символіку), повідомляє "Динамо Київ Inside".

Крім того, за три роки, згідно з рішенням Федерації, "Динамо" провело три домашні матчі без глядачів ("Чорноморець", "Верес", "Ворскла"). Змарнована фінансова вигода від можливої реалізації квитків дорівнює приблизно 1,5 млн грн, не враховуючи домашній матч Ліги чемпіонів проти "Маккабі", який також провели при порожньому НСК "Олімпійський".

При цьому за три роки виступу в Лізі Європи УЄФА оштрафував клуб за поведінку вболівальників на загальну суму 250 тис. євро, або 7,75 млн грн.

Сумарно "Динамо" втратило 16,345 млн грн через поведінку фанатів.

Раніше повідомляли, що ультрас "біло-синіх" і легенди "Динамо" жорстко розкритикували керівництво клубу за призначення  Мірчі Луческу на посаду головного тренера.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс виступив з поясненням такого рішення.

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