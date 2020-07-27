Ексгравець "Шахтаря" виграв 10 чемпіонатів за останні 11 років

Лише раз підніжку Дугласу Кості поставили футболісти "Динамо".

Фото: EPA/UPG Дуглас Коста

Колишній футболіст "Шахтаря" Дуглас Коста напередодні разом з "Ювентусом" обіграв "Сампдорію" (2:0) і завоював чергове "скудето". Таким чином, 29-річний бразилець довів кількість особистих чемпіонських титулів у різних європейських чемпіонатах до 10.

Усіх їх завойовано за останні 11 років.

Із сезону-2009/10 Коста п'ять років поспіль ставав чемпіоном України разом з "гірниками", але в кампанії-14/15 "Шахтар" поступився "Динамо" Сергія Реброва.

Нагадаємо, в тому чемпіонаті кияни не зазнали жодної поразки, за підсумками сезону поклавши золоті медалі в кубок України.

Улітку 2015 року бразилець перебрався до "Баварії", з якою виграв два титули поспіль.

Перейшовши 2017 року в "Ювентус", 29-річний Дуглас продовжує щороку вигравати національний трофей і став справжньою людиною-чемпіоном.