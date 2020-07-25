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Ексгравець донецького "Металурга" покинув посаду головного тренера збірної Еквадору, не провівши жодного матчу

Причини звільнення Йорді Кройффа невідомі.

Ексгравець донецького "Металурга" покинув посаду головного тренера збірної Еквадору, не провівши жодного матчу
Йорді Кройфф
Фото: EPA/UPG

Син легенди світового футболу Йохана Кройффа Йорді покинув пост головного тренера збірної Еквадору після 6 місяців роботи, інформує пресслужба Федерації футболу.

Під керівництвом голландця Еквадор не провів жодного матчу. Сторони погодили розірвання контракту, в тому числі і розмір компенсації за його дострокове розірвання.

Кройфф-молодший очолив еквадорську національну команду на початку 2020 року. 

До цього ексгравець "Барселони", "Манчестера Юнайтед" і донецького "Металурга" тренував китайський "Чунцин Ліфань" і "Маккабі" з Тель-Авіва.

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