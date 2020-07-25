Ексгравець донецького "Металурга" покинув посаду головного тренера збірної Еквадору, не провівши жодного матчу

Син легенди світового футболу Йохана Кройффа Йорді покинув пост головного тренера збірної Еквадору після 6 місяців роботи, інформує пресслужба Федерації футболу.

Під керівництвом голландця Еквадор не провів жодного матчу. Сторони погодили розірвання контракту, в тому числі і розмір компенсації за його дострокове розірвання.

Кройфф-молодший очолив еквадорську національну команду на початку 2020 року.

До цього ексгравець "Барселони", "Манчестера Юнайтед" і донецького "Металурга" тренував китайський "Чунцин Ліфань" і "Маккабі" з Тель-Авіва.